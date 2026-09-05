Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
Согласно прогнозу, утром и днем 5 сентября на территории Рязанской области ожидается дождь, местами сильный, гроза. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Отмечается, что плохая погода сохранится до конца суток.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, утром и днем 5 сентября на территории Рязанской области ожидается дождь, местами сильный, гроза. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
Отмечается, что плохая погода сохранится до конца суток.