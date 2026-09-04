За неделю от укусов клещей пострадали 47 рязанцев

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области обратились 47 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 10 — дети. Ранее стало известно, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября.

За неделю от укусов клещей пострадали 47 рязанцев. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области обратились 47 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 10 — дети.

Ранее стало известно, что пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября.