Эксперты сообщили, что пик клещевой активности в РФ может сохраниться до конца сентября

Специалисты также отметили, что при этом паразиты стали появляться в регионах, которые ранее считались благополучными. По словам экспертов, эти изменения в основном связаны с климатом. Выживать клещам позволяет рост среднегодовых температур.

Эксперты сообщили, что пик клещевой активности в РФ может сохраниться до конца сентября. Об этом сообщили ТАСС эксперты страховой компании «Согласие» и клиники «Медси».

Специалисты также отметили, что при этом паразиты стали появляться в регионах, которые ранее считались благополучными. По словам экспертов, эти изменения в основном связаны с климатом. Выживать клещам позволяет рост среднегодовых температур.