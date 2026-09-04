В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 12:15. Местных жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, в ночь на 4 сентября над регионом сбили четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.