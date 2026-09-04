Малков сообщил подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область
Как указал Павел Малков, ночью 4 сентября над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали об атаке.
Губернатор Павел Малков сообщил подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом он написал в своих соцсетях.
Как указал Павел Малков, ночью 4 сентября над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Минобороны сообщали об атаке.