Малков сообщил подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область

Как указал Павел Малков, ночью 4 сентября над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее в Минобороны сообщали об атаке.

Губернатор Павел Малков сообщил подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом он написал в своих соцсетях.

Как указал Павел Малков, ночью 4 сентября над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА.

Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны сообщали об атаке.