В Рязанской области 7 часов сохраняется угроза атаки БПЛА

В Рязанской области сохраняется беспилотная опасность. Она действует в регионе с 12:15, сообщили в РСЧС. Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.