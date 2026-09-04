В Рязанской области 7 часов сохраняется угроза атаки БПЛА
В Рязанской области сохраняется беспилотная опасность. Она действует в регионе с 12:15, сообщили в РСЧС. Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.
В Рязанской области сохраняется беспилотная опасность. Она действует в регионе с 12:15, сообщили в РСЧС.
Жителей призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.
Напомним, в ночь на 4 сентября над регионом сбили четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.