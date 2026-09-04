В Рязани участок у Лысой горы выставили на продажу за 1,3 миллиона рублей

В Рязани на торги выставили земельный участок в поселке Солотча. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС Торги. Объект расположен на улице Санаторий в районе Лысой горы. Его площадь составляет 591 квадратный метр. Начальная цена лота — 1 миллион 289 тысяч рублей. Участок находится в зоне Ж-3 и может использоваться для индивидуального жилищного строительства, бытового обслуживания, размещения магазинов, а также объектов социальной сферы и образования. Среди условно разрешенных видов деятельности — малоэтажные дома, гостиницы, кафе и культурно-досуговые учреждения. Аукцион запланирован на 17 сентября. Ранее стало известно, что планируется благоустройство пляжа Лысой горы.