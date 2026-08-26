Жители Солотчи обсудили благоустройство пляжа у Лысой горы

Встреча прошла на базе отдыха «Старт». В обсуждении участвовали депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители администрации города, разработчики проекта, активисты ТОС и жители Солотчи. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется реализовать проект благоустройства территории в 2027 году. Концепция включает: оборудование помещения и вышки для спасателя; установку раздевалок и навесов; создание контейнерной площадки; строительство мостика от подножия Лысой горы до пляжа; расчистку зарослей.