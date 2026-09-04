В Рязани потушили крупный пожар в здании бывшего училища связи

Напомним, диспетчеру информация о возгорании поступила в 23:14 3 сентября. Локализовали пожар в 02:19 4 сентября на площади 700 квадратных метров. Ликвидировали возгорание в 08:30. О пострадавших не сообщается.

В Рязани потушили крупный пожар в здании бывшего училища связи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, диспетчеру информация о возгорании поступила в 23:14 3 сентября. Локализовали пожар в 02:19 4 сентября на площади 700 квадратных метров.

Ликвидировали возгорание в 08:30.

О пострадавших не сообщается.