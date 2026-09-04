В Рязани начали проверку пруда «Серой шейки» после гибели рыбы

В Рязани специалисты городской ветеринарной станции 4 сентября обследовали пруд «Серой шейки» после сообщений о массовой гибели рыбы. Ветеринары осмотрели акваторию пруда и прилегающую территорию, отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы. Материалы направили в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию для исследований.

В Рязани специалисты городской ветеринарной станции 4 сентября обследовали пруд «Серой шейки» после сообщений о массовой гибели рыбы. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии Рязанской области.

Ветеринары осмотрели акваторию пруда и прилегающую территорию, отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы. Материалы направили в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию для исследований.

О гибели большого количества рыбы в пруду 3 сентября сообщили читатели РЗН.инфо. По словам местной жительницы, вода в водоеме помутнела, а рядом появилась сильная неприятная вонь. Она также сообщила, что погибшая рыба всплыла на поверхность.