В Рязани частично восстановили электроснабжение после отключения

Об этом сообщает РГРЭС. Отмечается, что в 14:29 свет появился на нескольких улицах, где ранее отключали ресурс. Без электричества остаются до сих адреса: Крупской, Комбайновая, Народный бульвар, Тракторный 1-й проезд, Тракторный 2-й проезд, Тракторный 3-й проезд. В данный момент бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети.