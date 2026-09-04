На 19 улицах Рязани пропал свет
Электричества нет на следующих улицах: Великанова; Московское шоссе; Народный бульвар; Новаторов; Крупской; Костычева; Юбилейная; Ветеринарная; Коломенская; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд; 1-й, 2-й, 3-й Тракторный проезд; Комбайновая. Подачу ресурса планируют возобновить в течение четырех часов с момента отключения. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы.
На 19 улицах Рязани пропал свет. Об этом РЗН.инфо сообщили в городских электросетях.
Электричества нет на следующих улицах:
- Великанова;
- Московское шоссе;
- Народный бульвар;
- Новаторов;
- Крупской;
- Костычева;
- Юбилейная;
- Ветеринарная;
- Коломенская;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Коломенский проезд;
- 1-й, 2-й, 3-й Тракторный проезд;
- Комбайновая.
Подачу ресурса планируют возобновить в течение четырех часов с момента отключения. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы.