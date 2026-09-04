Россиянам назвали сферы со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

По данным агентства, в июне 2026 года средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти сферах. В списке указаны следующие: сфера добычи нефти и природного газа (221,7 тыс. рублей); производство табачных изделий (255,1 тыс. рублей); деятельность воздушного и космического транспорта (218,3 тыс. рублей); финансовое и страховое направление (209,6 тыс. рублей); деятельность экстерриториальных организаций и органов (202 тыс. рублей). При этом средний заработок россиян в июне составил 114 743 рубля, заключили в публикации.

Россиянам назвали сферы со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей. Об этом сообщило 4 сентября ТАСС со ссылкой на Росстат.

По данным агентства, в июне 2026 года средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти сферах. В списке указаны следующие:

сфера добычи нефти и природного газа (221,7 тыс. рублей);

производство табачных изделий (255,1 тыс. рублей);

деятельность воздушного и космического транспорта (218,3 тыс. рублей);

финансовое и страховое направление (209,6 тыс. рублей);

деятельность экстерриториальных организаций и органов (202 тыс. рублей).

При этом средний заработок россиян в июне составил 114 743 рубля, заключили в публикации.

Ранее экономист Игорь Балынин заявлял, что средний доход жителей РФ к концу года достигнет 120 тысяч.