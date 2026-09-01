Экономист Балынин: средняя зарплата россиян к концу года достигнет 120 тысяч

По данным эксперта, в мае 2026 года среднемесячная зарплата составила 110 216 рублей. Это на 10,9% выше показателя аналогичного периода 2025-го. Отмечается, что за два года рост составил около 24 тысяч рублей (28%): в мае 2024 года зарплата находилась на уровне 86,4 тысячи рублей, а в мае 2020‑го — 50 747 рублей. Среди ключевых факторов роста зарплат Балынин назвал повышение МРОТ и дефицит кадров. Так, в 2026 году минимальный размер оплаты труда достиг 27 093 рублей (в 2025‑м — 22 440 рублей, в 2020‑м — 12 130 рублей).

По итогам 2026 года средняя зарплата россиян может составить 114-120 тысяч рублей в месяц. Об этом «Газете.Ru» сообщил 1 сентября кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По данным эксперта, в мае 2026 года среднемесячная зарплата составила 110 216 рублей. Это на 10,9% выше показателя аналогичного периода 2025-го. Отмечается, что за два года рост составил около 24 тысяч рублей (28%): в мае 2024 года зарплата находилась на уровне 86,4 тысячи рублей, а в мае 2020‑го — 50 747 рублей.

Среди ключевых факторов роста зарплат Балынин назвал повышение МРОТ и дефицит кадров. Так, в 2026 году минимальный размер оплаты труда достиг 27 093 рублей (в 2025‑м — 22 440 рублей, в 2020‑м — 12 130 рублей).

Балынин добавил, что из‑за нехватки специалистов работодатели вынуждены конкурировать за сотрудников и пересматривать уровень оплаты труда, особенно в отношении квалифицированных кадров, востребованных для технологического и финансового развития компаний.

При этом, как уточнил эксперт, возможности организаций по повышению зарплат различаются. Итоговая динамика будет зависеть от того, насколько активно работодатели станут использовать рост оплаты для удержания и привлечения сотрудников, заключил Балынин.