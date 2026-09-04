Пропавшую в Рязанской области женщину нашли
С 28 августа местонахождение женщины не было известно. Она пропала в селе Темгенево Сасовского округа. Женщину искали волонтеры. 3 сентября стало известно, что пропавшую нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.
Пропавшую в Рязанской области 33-летнюю Марину Р. нашли. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
С 28 августа местонахождение женщины не было известно. Она пропала в селе Темгенево Сасовского округа. Женщину искали волонтеры.
3 сентября стало известно, что пропавшую нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.