Пропавшую в Рязанской области женщину нашли

С 28 августа местонахождение женщины не было известно. Она пропала в селе Темгенево Сасовского округа. Женщину искали волонтеры. 3 сентября стало известно, что пропавшую нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.