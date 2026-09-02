В Рязанской области пропала 33-летняя женщина
С 28 августа местонахождение Марины Рокуновой неизвестно. Приметы: рост — 156 см, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Была одета в светло-серую кофту, черные футболку и штаны. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В селе Темгенево в Сасовском округе пропала 33-летняя Марина Рокунова. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
С 28 августа местонахождение Марины Рокуновой неизвестно.
Приметы: рост — 156 см, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие.
Была одета в светло-серую кофту, черные футболку и штаны.
Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112;