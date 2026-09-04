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Над Рязанской областью в ночь на 4 сентября сбили БПЛА
490 украинских БПЛА самолетного типа над Россией перехватили в период с 20.00 3 сентября до 8.00 4 сентября силы ПВО. Отмечается, что атаки отражены над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря. В Минобороны не уточнили, сколько дронов уничтожено над Рязанской областью. Напомним, ночью в регионе действовала беспилотная опасность.

Над Рязанской областью в ночь на 4 сентября сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

490 украинских БПЛА самолетного типа над Россией перехватили в период с 20.00 3 сентября до 8.00 4 сентября силы ПВО.

Отмечается, что атаки отражены над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В Минобороны не уточнили, сколько дронов уничтожено над Рязанской областью.

Напомним, ночью в регионе действовала беспилотная опасность.

Обновлено: над территорией Рязанской области сбиты четыре дрона.