На нескольких улицах Рязани вновь пропал свет

В Рязани вновь произошло отключение электроэнергии. Свет пропал в 15:11 из-за технологического нарушения. Об этом сообщает РГРЭС. Электричества нет на следующих улицах: Свободы; Щедрина; Введенская; Горького; Ленина; Радищева; Право-Лыбедская; Вознесенская; Садовая; Урицкого; Краснорядская; Почтовая.