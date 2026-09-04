На нескольких улицах Рязани вновь пропал свет
В Рязани вновь произошло отключение электроэнергии. Свет пропал в 15:11 из-за технологического нарушения. Об этом сообщает РГРЭС. Электричества нет на следующих улицах: Свободы; Щедрина; Введенская; Горького; Ленина; Радищева; Право-Лыбедская; Вознесенская; Садовая; Урицкого; Краснорядская; Почтовая.
В Рязани вновь произошло отключение электроэнергии. Свет пропал в 15:11 из-за технологического нарушения. Об этом сообщает РГРЭС.
Электричества нет на следующих улицах:
- Свободы;
- Щедрина;
- Введенская;
- Горького;
- Ленина;
- Радищева;
- Право-Лыбедская;
- Вознесенская;
- Садовая;
- Урицкого;
- Краснорядская;
- Почтовая.
Сейчас аварийная бригада локализует поврежденный участок сети. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — два часа.
Ранее сегодня свет уже отключали на 19 улицах. В 14:29 электроснабжение на нескольких участках удалось восстановить.