Зимний комендантский час начнет действовать в Рязанской области с 1 октября

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области, Анжелика Евдокимова, он продлится до 30 апреля включительно. Детям и подросткам младше 18 лет нельзя будет находиться на улице и в общественных местах без родителей или законных представителей с 22:00 до 06:00. Родителям рекомендуют напомнить детям об ограничении и убедиться, что к 22:00 они находятся дома.

С 1 октября в Рязанской области начнет действовать зимний режим ограничений для несовершеннолетних. Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области, Анжелика Евдокимова, он продлится до 30 апреля включительно.

Детям и подросткам младше 18 лет нельзя будет находиться на улице и в общественных местах без родителей или законных представителей с 22:00 до 06:00.

Родителям рекомендуют напомнить детям об ограничении и убедиться, что к 22:00 они находятся дома.