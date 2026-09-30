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Жители рязанского села уже неделю живут без воды из-за аварии
В селе Альяшево Захаровского округа отключили воду из-за аварии на неделю, ремонт начнут 1 октября. С жалобой на отключение воды в редакцию РЗН.инфо обратилась жительница села 30 сентября, ситуацию прокомментировал начальник территориального сектора «Плахинский» Захаровского муниципального округа Юрий Демидов. По словам рязанки, в населенном пункте уже неделю отсутствует холодная вода. Она отметила, что при обращениях в местную жилищно-коммунальную службу объяснений и причин отключения заявительница не получила, а о сроках возобновления подачи воды ей не сообщили.

В селе Альяшево Захаровского округа отключили воду из-за аварии на неделю, ремонт начнут 1 октября. С жалобой на отключение воды в редакцию РЗН.инфо обратилась жительница села 30 сентября, ситуацию прокомментировал начальник территориального сектора «Плахинский» Захаровского муниципального округа Юрий Демидов.

По словам рязанки, в населенном пункте уже неделю отсутствует холодная вода. Она отметила, что при обращениях в местную жилищно-коммунальную службу объяснений и причин отключения заявительница не получила, а о сроках возобновления подачи воды ей не сообщили.

Начальник территориального сектора «Плахинский» Захаровского муниципального округа Юрий Демидов прокомментировал журналисту РЗН.инфо сложившуюся ситуацию.

«На прошлой неделе, в четверг, произошла аварийная ситуация: сгорело оборудование по водоснабжению, а именно глубинный насос и частотный преобразователь. Это произошло из-за скачков электричества в сети», — пояснил он.

Руководитель добавил, что МКП «ЖКХ Захаровское» принимает все меры, чтобы приблизиться к ремонту.

«Ремонт назначен на 1 октября, на завтра. Для ремонта нужен глубинный кран, чтобы доставать насос. Оборудование новое закуплено, с техникой договоренность есть», — отметил Демидов.

Отвечая на вопрос о сроках окончания работ, он уточнил, что «срок ремонта постараются уложить в один день».

Касательно организации подвоза воды начальник сектора объяснил, что он организован не был. По его словам, это связано с тем, что в селе есть сеть централизованного водоснабжения в виде шахтных колодцев, и у большинства жителей имеются личные скважины.