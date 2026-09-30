ВОЗ призвала повышать налоги на табак, алкоголь и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения призвала страны повышать налоги на табачные изделия, алкоголь и сахаросодержащие напитки. В организации считают, что рост цен за счет налогов может снизить их потребление. ВОЗ выступила за предсказуемое и существенное повышение налогов, которое должно постепенно снижать ценовую доступность табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны повышать налоги на табачные изделия, алкоголь и сахаросодержащие напитки. В организации считают, что рост цен за счет налогов может снизить их потребление.

В ВОЗ отметили, что наиболее заметных результатов в борьбе с курением удалось добиться странам, которые существенно повышали налоги на табачную продукцию. Например, на Филиппинах за 15 лет распространенность курения сократилась примерно на треть. В Индии число курящих снизилось на 43%, в Пакистане — на 37%, в Бразилии — на 34%, в Бангладеш — на 29%.

Отдельно организация отметила опыт стран, которые направляют поступления от налогов на сахаросодержащие напитки на нужды здравоохранения. В частности, ВОЗ положительно оценила практику России, Зимбабве и Панамы, где эти средства используют для финансирования программ по борьбе с раком, диабетом и другими неинфекционными заболеваниями.

Что касается алкоголя, в ВОЗ считают действующие налоговые ставки слишком низкими. Акцизы на алкоголь сейчас действуют как минимум в 167 странах, однако в период с 2022 по 2024 год пиво стало менее доступным по цене только в 31% стран, а крепкий алкоголь — в 22%.

ВОЗ выступила за предсказуемое и существенное повышение налогов, которое должно постепенно снижать ценовую доступность табака, алкоголя и сахаросодержащих напитков.