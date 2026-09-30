В Сасове накажут рецидивиста за уклонении от административного надзора

В Сасове возбудили уголовное дело против 56-летнего мужчины, подозреваемого в уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Ранее судимому за мошенничество и незаконный оборот наркотиков установили ограничения и обязали отмечаться в полиции. По данным МВД, с августа он неоднократно отсутствовал дома. Дело возбуждено по части 1 статьи 314.1 УК РФ. Мужчине грозит до года лишения свободы или до двух лет исправительных работ.

В Сасове возбудили уголовное дело против 56-летнего местного жителя, которого подозревают в уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По решению суда мужчине, ранее судимому за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, установили административный надзор и ограничения. Он должен был соблюдать их и отмечаться в территориальном органе МВД по месту жительства или пребывания.

По данным полиции, с августа инспектор неоднократно фиксировал нарушения: мужчина, в частности, отсутствовал по месту жительства. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ.

Мужчине грозит до года лишения свободы или до двух лет исправительных работ.