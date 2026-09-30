В Рязанской области запустят роботов-доставщиков, утверждены правила их работы

Правительство России утвердило правила эксплуатации роботов-доставщиков в рамках экспериментального правового режима, который охватит 34 региона, включая Рязанскую область. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает «
Роверы должны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности. При необходимости робот обязан замедлиться до скорости пешехода или остановиться. Уступать дорогу также нужно транспорту с включёнными синими или красными проблесковыми маячками. Каждое устройство необходимо застраховать по аналогии с ОСАГО.
Масса робота не должна превышать 120 кг, ширина — 80 см, длина — 110 см, а мощность двигателя — 4 кВт. Максимальная скорость на велодорожках составит 25 км/ч, на тротуарах и в пешеходных зонах — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. Проезжать по узким дорожкам шириной менее метра нельзя, кроме пешеходных зон.
Роверы смогут передвигаться по тротуарам, велопешеходным дорожкам, в жилых и пешеходных зонах, а также внутри зданий. Пересекать дорогу им разрешат только по пешеходным переходам или на перекрёстках — при разрешающем сигнале светофора. Если движением управляет регулировщик, робот должен выбрать другой маршрут.
Устройства должны быть оснащены камерами и лидарами с дальностью сканирования не менее 30 метров, световыми и звуковыми сигналами, идентификационным номером и QR-кодом с данными эксплуатанта. При сбое системы управления ровер обязан остановиться.
Эксперимент рассчитан на три года. За это время планируется запустить не менее 12 тысяч роботов, которые должны выполнить около 10,8 млн заказов и проехать в общей сложности не менее 10,8 млн километров. Режим распространяется, в частности, на Москву и Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Пермский края, а также на ряд регионов, включая Рязанскую область.
Фото: «Известия».