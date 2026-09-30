В Рязанской области запустят роботов-доставщиков, утверждены правила их работы

Правительство утвердило правила эксплуатации роботов-доставщиков в экспериментальном режиме, который охватит 34 региона, включая Рязанскую область. Постановление опубликовано на портале правовой информации. Роверы должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, останавливаться при сбое и иметь страховку, камеры, лидары, сигналы и QR-код. Масса устройства не может превышать 120 кг, а скорость — 25 км/ч на велодорожках, 10 км/ч на тротуарах и 6 км/ч при пересечении проезжей части. Двигаться по дороге разрешат только на пешеходных переходах или перекрёстках. Эксперимент продлится три года. За это время планируют запустить не менее 12 тысяч роботов и выполнить около 10,8 млн заказов.

Правительство России утвердило правила эксплуатации роботов-доставщиков в рамках экспериментального правового режима, который охватит 34 региона, включая Рязанскую область. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает « Известия ».

Роверы должны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности. При необходимости робот обязан замедлиться до скорости пешехода или остановиться. Уступать дорогу также нужно транспорту с включёнными синими или красными проблесковыми маячками. Каждое устройство необходимо застраховать по аналогии с ОСАГО.

Масса робота не должна превышать 120 кг, ширина — 80 см, длина — 110 см, а мощность двигателя — 4 кВт. Максимальная скорость на велодорожках составит 25 км/ч, на тротуарах и в пешеходных зонах — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. Проезжать по узким дорожкам шириной менее метра нельзя, кроме пешеходных зон.

Роверы смогут передвигаться по тротуарам, велопешеходным дорожкам, в жилых и пешеходных зонах, а также внутри зданий. Пересекать дорогу им разрешат только по пешеходным переходам или на перекрёстках — при разрешающем сигнале светофора. Если движением управляет регулировщик, робот должен выбрать другой маршрут.

Устройства должны быть оснащены камерами и лидарами с дальностью сканирования не менее 30 метров, световыми и звуковыми сигналами, идентификационным номером и QR-кодом с данными эксплуатанта. При сбое системы управления ровер обязан остановиться.

Эксперимент рассчитан на три года. За это время планируется запустить не менее 12 тысяч роботов, которые должны выполнить около 10,8 млн заказов и проехать в общей сложности не менее 10,8 млн километров. Режим распространяется, в частности, на Москву и Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Пермский края, а также на ряд регионов, включая Рязанскую область.

Фото: «Известия».