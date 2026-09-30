В Рязанской области в ночь на 1 октября похолодает до +2 градусов
В четверг, 1 октября, в регионе будет малооблачно. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем поднимется до +10, +15°С.
В Рязанской области в ночь на 1 октября похолодает до +2 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В четверг, 1 октября, в регионе будет малооблачно. Без осадков.
Ветер северный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем поднимется до +10, +15°С.