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В Рязанской области в ночь на 1 октября похолодает до +2 градусов
В четверг, 1 октября, в регионе будет малооблачно. Без осадков. Ветер северный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем поднимется до +10, +15°С.

В Рязанской области в ночь на 1 октября похолодает до +2 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В четверг, 1 октября, в регионе будет малооблачно. Без осадков.

Ветер северный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем поднимется до +10, +15°С.