В Рязанской области увеличилось число смертельных отравлений от наркотиков

Губернатор Павел Малков призвал ведомства Рязанской области активнее взаимодействовать в борьбе с наркотиками. По словам губернатора, ситуация в регионе остаётся напряжённой. За первое полугодие число наркопреступлений снизилось на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом стало больше административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За первые шесть месяцев на учёт поставили 157 человек, употребляющих наркотики. Пятнадцать из них — несовершеннолетние. Число отравлений почти сократилось вдвое, но стало больше отравлений со смертельным исходом. При этом второй год подряд в регионе не было смертельных случаев среди несовершеннолетних.

Губернатор Павел Малков призвал ведомства Рязанской области активнее взаимодействовать в борьбе с наркотиками. Об этом он заявил 29 сентября на заседании региональной антинаркотической комиссии.

По словам губернатора, ситуация в регионе остаётся напряжённой. За первое полугодие число наркопреступлений снизилось на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом стало больше административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За первые шесть месяцев на учёт поставили 157 человек, употребляющих наркотики. Пятнадцать из них — несовершеннолетние. Число отравлений почти сократилось вдвое, но стало больше отравлений со смертельным исходом. При этом второй год подряд в регионе не было смертельных случаев среди несовершеннолетних.

Малков подчеркнул, что полиция, Роспотребнадзор, медицинские организации и учреждения образования должны работать сообща. Он также отметил важность обмена информацией и доступности медицинской, наркологической и социальной помощи.

На заседании участники обсудили реабилитацию людей с наркотической зависимостью и помощь тем, кто отбывает наказание. Также рассмотрели работу по борьбе с наркотиками в Рыбновском и Ряжском округах.