В Рязанской области сгорел автомобиль
Инцидент произошел утром 30 сентября в Сараях. На улице Ленина загорелся автомобиль «Волга». Владелец авто считает, что возгорание началось из-за проводки. Пожар тушила спецмашина и три человека личного состава ПСЧ № 37.
В Рязанской области сгорел автомобиль. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел утром 30 сентября в Сараях. На улице Ленина загорелся автомобиль «Волга». Владелец авто считает, что возгорание началось из-за проводки.
Пожар тушила спецмашина и три человека личного состава ПСЧ № 37.