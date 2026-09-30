В Рязанской области начали искать 69-летнего жителя Пронска
Пропал житель рабочего поселка Пронск Рязанской области Чураков Анатолий Александрович. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт». 69-летний мужчина вышел из дома 29 сентября и не вернулся. Приметы: рост — 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Одежда: темно-синяя куртка-пиджак на трех пуговицах, светлая рубашка в тонкую полоску, голубые джинсы, черные носки, черные галоши. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону: 112, — или инфоргу Котяше (Екатерине): +7 (910) 901-35-82.
Пропал житель рабочего поселка Пронск Рязанской области Чураков Анатолий Александрович. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».
69-летний мужчина вышел из дома 29 сентября и не вернулся.
Приметы: рост — 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
Одежда: темно-синяя куртка-пиджак на трех пуговицах, светлая рубашка в тонкую полоску, голубые джинсы, черные носки, черные галоши.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону: 112, — или инфоргу Котяше (Екатерине):