В Рязанской области на 14% снизилось число наркопреступлений

В Рязанской области за первое полугодие 2026 года число зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила омбудсмен Наталья Епихина по итогам заседания антинаркотической комиссии региона. При этом в области выросло количество административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. За первые шесть месяцев года на профилактический и диспансерный учет поставили 157 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

В Рязанской области за первое полугодие 2026 года число зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила омбудсмен Наталья Епихина по итогам заседания антинаркотической комиссии региона.

При этом в области выросло количество административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За первые шесть месяцев года на профилактический и диспансерный учет поставили 157 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Количество отравлений наркотическими веществами почти вдвое снизилось, однако число случаев с летальным исходом выросло. При этом второй год подряд среди несовершеннолетних не зарегистрировали смертельных случаев от употребления наркотиков.

Губернатор Павел Малков отметил, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков в регионе остается напряженной.

Фото: соцсети Натальи Епихиной.