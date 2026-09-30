В Рязани прошли поиски мигрантов, не вставших на воинский учет
Проверку провели следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции. Мероприятия прошли на одной из строительных площадок Совесткого района Рязани. В ходе рейда проверили 12 человек. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы, в которых напомнили о том, что соблюдение законодательства является обязательным.
В Рязани прошли поиски мигрантов, не вставших на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.
Проверку провели следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции. Мероприятия прошли на одной из строительных площадок Совесткого района Рязани. В ходе рейда проверили 12 человек. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы, в которых напомнили о том, что соблюдение законодательства является обязательным.