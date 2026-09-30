В Рязани открывается филиал Национального центра «Россия»

В ближайшее время в Рязанской области состоится открытие регионального филиала Национального центра «Россия». Первое в Центральном федеральном округе и четвертое в России культурно-выставочное пространство станет новой точкой притяжения жителей и гостей Рязанского края.

В Рязани открывается филиал Национального центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба филиала.

В ближайшее время в Рязанской области состоится открытие регионального филиала Национального центра «Россия». Первое в Центральном федеральном округе и четвертое в России культурно-выставочное пространство станет новой точкой притяжения жителей и гостей Рязанского края.

«Филиалы Национального центра „Россия“ создаются по поручению нашего президента Владимира Путина. Мы рады, что в Рязани открывается свой Национальный центр: здесь есть чем гордиться и о чем рассказать жителям и гостям сильного региона с многовековой историей, где уважают историю и традиции и с уверенностью смотрят в будущее. В новом филиале каждый откроет для себя Рязанскую область по-новому: школьники будут делать здесь первые шаги в науке, студенты — находить единомышленников, общественные деятели — обсуждать новые проекты, а ученые — будущие прорывы. Благодарю губернатора и всю региональную команду за включенность и содействие в интеграции пространства филиала в городской ландшафт и главные туристические маршруты», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что регион одним из первых поддержал инициативу создания филиалов НЦ «Россия», концепция пространства создавалась при поддержке специальной рабочей группы и экспертных ведомств. Глава региона поблагодарил команду НЦ «Россия» за всестороннюю поддержку и методическую помощь на всех этапах реализации проекта.

«Это пространство объединило историю, культуру и традиции, выдающихся земляков, современные и прошлые достижения региона. Все, чем мы гордимся и чем дорожим. Для нас важно показать здесь не только наследие нашего края, но и современную область. Рязанский регион — это прежде всего невероятно талантливые, трудолюбивые, неравнодушные люди, которые сегодня создают новые проекты, развивают науку, промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование, культуру и спорт. Филиал НЦ „Россия“ — место, где прошлое становится основой для разговора о будущем и где достижения региона становятся частью общего рассказа о нашей великой стране», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Главная точка притяжения филиала Национального центра «Россия» — постоянная выставка достижений Рязанской области. Гости экспозиции совершат путешествие по эпохам, которые столетиями слагали историю региона: от истоков народных традиций до современных проектов и перспектив развития. Посетителей познакомят с уникальным природным богатством Рязанской земли, ее местным фольклором и прославленными уроженцами, самобытными промыслами и выдающимися научными и промышленными достижениями.

Помимо экспозиции в филиале будут работать зоны ГТО и русского языка. Здесь посетители смогут познакомиться с проектом ГТО-М, а также открыть для себя забытые или неожиданные языковые явления родной речи — ее сложную красоту и непрерывную историю развития.

Желающих приобрести уникальную продукцию из разных уголков страны будет ждать Универмаг российских брендов. В ассортименте — эксклюзивные сувениры, авторские изделия ручной работы и деликатесы, которые познакомят с неповторимым характером разных регионов, их уникальными традициями и таинством мастерства авторов представленных товаров.

Справочно:

АНО «Национальный центр в Рязанской области» создается в рамках поручения президента Российской Федерации по созданию Национального центра «Россия» с филиалами в субъектах РФ. Рязанская область вошла в число первых пяти пилотных субъектов, прошедших конкурсный отбор на создание филиала.

Здание филиала НЦ «Россия» в Рязанской области, общей площадью около десяти тысяч квадратных метров, расположится в шаговой доступности от Рязанского кремля и РВДНХ. Гостей ждут интерактивная экспозиция исторического, культурного, научного и промышленного достояния Рязанской области, Универмаг российских брендов, залы для проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий.