В Рязани образовались 10-балльные пробки
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Московском шоссе — там пробки достигают нескольких километров из‑за продолжающегося ремонта путепровода. Существенные заторы также фиксируются на Первомайском проспекте и улице Есенина. Затруднено движение у подъезда к Октябрьскому мосту, а также на улице Горького.
В Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Московском шоссе — там пробки достигают нескольких километров из‑за продолжающегося ремонта путепровода. Существенные заторы также фиксируются на Первомайском проспекте и улице Есенина.
Затруднено движение у подъезда к Октябрьскому мосту, а также на улице Горького.