Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
16°
Чтв, 01
14°
Птн, 02
10°
ЦБ USD 84.43 0.02 30/09
ЦБ EUR 96.06 -0.19 30/09
Нал. USD 85.30 / 84.95 30/09 13:50
Нал. EUR 98.05 / 98.40 30/09 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать до...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
25 минут назад
90
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
Вчера 15:50
617
АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для э...
На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкт...
Вчера 14:54
445
Масштабный проект «Окская стрелка» в Борках: первые этапы благоустройс...
Жилой комплекс «Окская стрелка» в микрорайоне Борки ста...
Вчера 12:40
866
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани начался набор на курс для будущих специалистов международного бизнеса
5 октября в Рязани стартует новый поток образовательного проекта «Экспорт-Лаб» — онлайн-курса, который ориентирован на формирование прикладных навыков в сфере внешнеэкономической деятельности. Организатором обучения выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

5 октября в Рязани стартует новый поток образовательного проекта «Экспорт-Лаб» — онлайн-курса, который ориентирован на формирование прикладных навыков в сфере внешнеэкономической деятельности. Организатором обучения выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

Презентация второго потока «Экспорт-Лаб» прошла на полях IX делового форума «Дни международного бизнеса». По словам организаторов, участниками первого набора стали 58 молодых людей — студенты вузов Рязани и молодые предприниматели, которые только начинают свою деятельность и хотят развить внешнеторговое направление. По итогам обучения 29 участников успешно завершили курс, сдав итоговый тест с результатом выше 80 баллов, а пятеро лучших выпускников пригласили на оплачиваемую стажировку в рязанские компании «ЭРА» и «Тепловодохран».

Курс рассчитан на 30 дней и включает в себя как офлайн-занятия, так и онлайн-часть из серии обучающих роликов. Интенсив позволяет за короткое время получить практические навыки по ведению экспортной деятельности в удобном формате — обучение доступно с мобильного устройства. Участники узнают о юридических и правовых аспектах, научатся анализировать экспортные рынки, разберут особенности коммуникации с зарубежными партнерами с учетом культурных различий. Кроме этого, кураторы проекта — руководители рязанских компаний-экспортеров — будут сопровождать слушателей на всех этапах.

Участие в программе бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация на новый поток «Экспорт-Лаб» открыта и доступна по ссылке. Узнать подробности можно в Рязанском центре экспорта по телефону +7 (4912) 600-522.