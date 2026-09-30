В Рязани начался набор на курс для будущих специалистов международного бизнеса

5 октября в Рязани стартует новый поток образовательного проекта «Экспорт-Лаб» — онлайн-курса, который ориентирован на формирование прикладных навыков в сфере внешнеэкономической деятельности. Организатором обучения выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

5 октября в Рязани стартует новый поток образовательного проекта «Экспорт-Лаб» — онлайн-курса, который ориентирован на формирование прикладных навыков в сфере внешнеэкономической деятельности. Организатором обучения выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

Презентация второго потока «Экспорт-Лаб» прошла на полях IX делового форума «Дни международного бизнеса». По словам организаторов, участниками первого набора стали 58 молодых людей — студенты вузов Рязани и молодые предприниматели, которые только начинают свою деятельность и хотят развить внешнеторговое направление. По итогам обучения 29 участников успешно завершили курс, сдав итоговый тест с результатом выше 80 баллов, а пятеро лучших выпускников пригласили на оплачиваемую стажировку в рязанские компании «ЭРА» и «Тепловодохран».

Курс рассчитан на 30 дней и включает в себя как офлайн-занятия, так и онлайн-часть из серии обучающих роликов. Интенсив позволяет за короткое время получить практические навыки по ведению экспортной деятельности в удобном формате — обучение доступно с мобильного устройства. Участники узнают о юридических и правовых аспектах, научатся анализировать экспортные рынки, разберут особенности коммуникации с зарубежными партнерами с учетом культурных различий. Кроме этого, кураторы проекта — руководители рязанских компаний-экспортеров — будут сопровождать слушателей на всех этапах.