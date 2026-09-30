В Рязани начались поиски свидетелей ДТП на Михайловском шоссе
Об этом сообщили в соцсетях. По словам участника аварии, происшествие произошло 29 сентября в 20:20 на Михайловском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись два легковых автомобиля. Возможных очевидцев, имеющих запись случившегося, просят откликнуться.
Начались поиски свидетелей ДТП в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам участника аварии, происшествие произошло 29 сентября в 20:20 на Михайловском шоссе.
Судя по кадрам, столкнулись два легковых автомобиля.
Возможных очевидцев, имеющих запись случившегося, просят откликнуться.