В Рязани на улице Горького столкнулись три автомобиля
В Рязани 30 сентября произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась на улице Горького. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что машины получили повреждения. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.
В Рязани 30 сентября произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась на улице Горького. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По предварительной информации, столкнулись три легковых автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что машины получили повреждения.
Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.