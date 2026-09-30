В Рязани междугородние автобусы начнут отправляться с другой остановки
В минтрансе пояснили, что из-за закрытия движения в районе автовокзала «Приокский», в ближайшие дни произойдут изменения в отправлении и прибытии рейсов. 4 и 5 октября все рейсы, которые обычно уходят с автовокзала «Приокский», будут отправляться и прибывать на остановку общественного транспорта возле ТЦ «Круиз».
В Рязани междугородние автобусы начнут отправляться с другой остановки. Об этом сообщает региональный минтранс.
В минтрансе пояснили, что из-за закрытия движения в районе автовокзала «Приокский», в ближайшие дни произойдут изменения в отправлении и прибытии рейсов.
4 и 5 октября все рейсы, которые обычно уходят с автовокзала «Приокский», будут отправляться и прибывать на остановку общественного транспорта возле ТЦ «Круиз».