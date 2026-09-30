В Рязани ищут очевидцев ДТП с электросамокатчиком и 57-летней пострадавшей

Авария произошла 30 августа около 10:35 у дома № 2 по Голенческому шоссе. По предварительным данным, 33-летний рязанец на электросамокате «КугоКирин» наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медучреждение. Очевидцев происшествия и тех, кто располагает информацией о ДТП, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области.

В Рязани ищут очевидцев ДТП с электросамокатом, в котором пострадала 57-летняя женщина. Об этом сообщили в следственном управлении УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла 30 августа около 10:35 у дома № 2 по Голенческому шоссе. По предварительным данным, 33-летний рязанец на электросамокате «КугоКирин» наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Очевидцев происшествия и тех, кто располагает информацией о ДТП, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1. Телефон: (4912) 44-46-08.