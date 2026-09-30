В России вырос спрос на энергетики
Отмечается, что с января по июнь жители страны выпили 651 миллионов литров энергетиков. В штуках рынок просел всего на 1% за год, зато в деньгах вырос сразу на 10% благодаря подорожанию среднего чека. При этом с прошлого года энергетики нельзя продавать детям и подросткам, а теперь для них ужесточили правила рекламы. Производители обязаны предупреждать о вреде напитков, а обращаться к несовершеннолетним при продвижении энергетиков запрещено.
В России вырос спрос на энергетики. Об этом пишет «Лента. ру»
Отмечается, что с января по июнь жители страны выпили 651 миллионов литров энергетиков. В штуках рынок просел всего на 1% за год, зато в деньгах вырос сразу на 10% благодаря подорожанию среднего чека.
При этом с прошлого года энергетики нельзя продавать детям и подросткам, а теперь для них ужесточили правила рекламы. Производители обязаны предупреждать о вреде напитков, а обращаться к несовершеннолетним при продвижении энергетиков запрещено.