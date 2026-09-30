В России спрогнозировали снижение производства агропродукции в 2026 году

Объем производства сельскохозяйственной продукции в России по итогам 2026 года может сократиться на 0,6 процента по сравнению с 2025-м. Такой прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ приводит «Интерфакс». Как пояснила глава направления «Аграрная экономика» института Лидия Илюшина, на динамику повлияют ожидаемое снижение сбора зерна и сокращение производства мяса птицы и крупного рогатого скота. По прогнозу аналитиков, сбор зерновых и зернобобовых культур уменьшится на 4,2 миллиона тонн — со 141,2 миллиона до 137 миллионов тонн. Производство мяса птицы и скота может снизиться на 100 тысяч тонн — с 16,9 миллиона до 16,8 миллиона тонн.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в России по итогам 2026 года может сократиться на 0,6 процента по сравнению с 2025-м. Такой прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ приводит «Интерфакс».

Как пояснила глава направления «Аграрная экономика» института Лидия Илюшина, на динамику повлияют ожидаемое снижение сбора зерна и сокращение производства мяса птицы и крупного рогатого скота.

По прогнозу аналитиков, сбор зерновых и зернобобовых культур уменьшится на 4,2 миллиона тонн — со 141,2 миллиона до 137 миллионов тонн. Производство мяса птицы и скота может снизиться на 100 тысяч тонн — с 16,9 миллиона до 16,8 миллиона тонн.