В России создадут базу абонентов, помогающих мошенникам

В России создадут базу абонентов, которые передают мошенникам свои номера телефонов и учетные данные в различных информационных системах. Об этом сообщило Минцифры. Базу сформируют в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В министерстве считают, что она позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов.

В России создадут базу абонентов, которые передают мошенникам свои номера телефонов и учетные данные в различных информационных системах. Об этом сообщило Минцифры.

Базу сформируют в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В министерстве считают, что она позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов.

Минцифры также опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, в него войдет около 20 инициатив, основное внимание уделят схемам с использованием сим-карт. Документ планируют внести в Госдуму осенью.