В России планируют ввести биометрию на въезд для мигрантов
Дмитрий Медведев призвал максимально оперативно внедрить систему биометрии на всех пунктах пропуска через границу. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, оснастить все пункты планируют к 2030 году.
В России планируют ввести биометрию на въезд для мигрантов. Об этом пишет «Лента. ру».
Дмитрий Медведев призвал максимально оперативно внедрить систему биометрии на всех пунктах пропуска через границу. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, оснастить все пункты планируют к 2030 году.