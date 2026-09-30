В Новомичуринске обновили сквер на улице Строителей

В Новомичуринске завершается благоустройство сквера на улице Строителей. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Пронского округа. В сквере уже обустроили новые тротуары, уложили плитку и асфальтовое покрытие, установили парковое освещение, систему видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Также специалисты выполнили монтаж контуров заземления опор освещения. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.

В Новомичуринске завершается благоустройство сквера на улице Строителей. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Пронского округа.

В сквере уже обустроили новые тротуары, уложили плитку и асфальтовое покрытие, установили парковое освещение, систему видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

Также специалисты выполнили монтаж контуров заземления опор освещения. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.

В ближайшее время в сквере установят пешеходные мостки и подиум с памятной плитой строителям. Работы выполняет подрядная организация ООО «ПГС».

Фото: администрация Пронского округа.