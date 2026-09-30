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В МИД РФ заявили, что производства оружия для Украины в Европе являются военными целями
Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его цитирует ТАСС. «Мы точно понимаем, что эти производства с участием Украины и производящие вооружение для Украины, являются военными целями. Если правительство этих государств считает, что размещать военные цели на своей территории это безопасно для их населения, то пусть останется на их совести. Минобороны предупредила, что на территории Италии, Великобритании, Германии и ряда других государств открыто были созданы такого рода производства», — сказал он.

В МИД РФ заявили, что производства оружия для Украины в Европе являются военными целями. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

«Мы точно понимаем, что эти производства с участием Украины и производящие вооружение для Украины, являются военными целями. Если правительство этих государств считает, что размещать военные цели на своей территории это безопасно для их населения, то пусть останется на их совести. Минобороны предупредила, что на территории Италии, Великобритании, Германии и ряда других государств открыто были созданы такого рода производства», — сказал он.

Эти страны, по словам Мирошника, «являются напрямую соучастниками этого процесса».