В Ермиши вандалы повредили урны и лавочку в Сквере поколений

В Ермиши неизвестные повредили благоустройство в Сквере поколений. В минувшие выходные вандалы согнули три урны, выломали рейку на лавочке и выкрутили болты. Об этом пишет ИД «Пресса». Сквер благоустроили только в августе. В администрации Ермишинского округа отметили, что повреждения появились уже в сентябре. Начальник отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ермишинского округа Роман Мордакин призвал жителей сообщать о случаях вандализма в правоохранительные органы или администрацию.

В Ермиши неизвестные повредили благоустройство в Сквере поколений. В минувшие выходные вандалы согнули три урны, выломали рейку на лавочке и выкрутили болты. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сквер благоустроили только в августе. В администрации Ермишинского округа отметили, что повреждения появились уже в сентябре.

Начальник отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ермишинского округа Роман Мордакин призвал жителей сообщать о случаях вандализма в правоохранительные органы или администрацию.

По его словам, местные власти рассчитывают, что виновных удастся установить и привлечь к ответственности.