В Дядькове произошел пожар в одноэтажном здании и хозпостройке
Об этом сообщили в МЧС по региону. О возгорании стало известно 29 сентября в 15:55. Огнем были охвачены одноэтажное сооружение и хозяйственная постройка в селе Дядьково Рязанского округа. В тушении участвовали 23 человека и 6 единиц техники. Также в сообщении отмечается, что за сутки в регионе ликвидирован один техногенный пожар. Фото: 7инфо.
В Дядькове произошел пожар в одноэтажном здании и хозпостройке. Об этом сообщили в МЧС по региону.
О возгорании стало известно 29 сентября в 15:55. Огнем были охвачены одноэтажное сооружение и хозяйственная постройка в селе Дядьково Рязанского округа.
В тушении участвовали 23 человека и 6 единиц техники.
Также в сообщении отмечается, что за сутки в регионе ликвидирован один техногенный пожар.
Фото: 7инфо.