Умер актер, озвучивший Бэтмена, Антон Алехин

Российский актер дубляжа Антон Алехин погиб в возрасте 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. По его словам, трагедия произошла 26 сентября: Алехин выбежал на дорогу на красный сигнал светофора, и его сбила машина. В портфолио артиста было более 50 работ. Он озвучивал Бэтмена в нескольких проектах, в том числе в мультфильмах «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», «Лига справедливости: Без границ» и «Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей». Алехина похоронили на Южном кладбище Курска.

Российский актер дубляжа Антон Алехин погиб в возрасте 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

По его словам, трагедия произошла 26 сентября: Алехин выбежал на дорогу на красный сигнал светофора, и его сбила машина.

В портфолио артиста было более 50 работ. Он озвучивал Бэтмена в нескольких проектах, в том числе в мультфильмах «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», «Лига справедливости: Без границ» и «Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей».

Алехина похоронили на Южном кладбище Курска.

Фото: VK / Антон Алёхин.