Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки
Всего за сутки в регионе зафиксировали 15326 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще трое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.
Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Всего за сутки в регионе зафиксировали 15326 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Еще трое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.