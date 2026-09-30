Школьное телевидение появится во всех российских школах с 2027 года

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, проект сначала запустят в пилотном формате в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и ролики, в том числе предназначенные для обучения. Смотреть их можно будет после уроков и во время перемен. «Со следующего года мы планируем его реализовать во всех наших школах страны», — сказал Кравцов журналистам.

Школьное телевидение появится во всех российских школах с 2027 года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, проект сначала запустят в пилотном формате в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и ролики, в том числе предназначенные для обучения. Смотреть их можно будет после уроков и во время перемен.

«Со следующего года мы планируем его реализовать во всех наших школах страны», — сказал Кравцов журналистам.