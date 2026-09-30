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Рязанского предпринимателя оштрафовали за нарушения на молочном производстве
Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал предпринимателя Исаева на 30 тысяч рублей за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Проверка выявила нарушения хранения и учета продукции, повреждения пола и загрязнения холодильной камеры. Кроме того, в образце пастеризованного молока обнаружили недопустимый антибиотик азитромицин. Суд учел, что нарушения могли угрожать здоровью людей, но отметил и попытки предпринимателя их устранить.

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал индивидуального предпринимателя Исаева на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что он не выполнил в срок предписание Россельхознадзора об устранении нарушений на молочном производстве.

Во время проверки специалисты выявили проблемы с учетом продукции: в одном помещении доброкачественные продукты хранились вместе с молочной продукцией без необходимых сведений. Также проверяющие обнаружили повреждения пола в помещении для приемки сырого молока и загрязнения в холодильной камере.

Кроме того, в системе ветеринарного надзора нашли сведения о производстве 3 тысяч литров пастеризованного молока. В отобранном образце обнаружили азитромицин — его наличие в такой продукции не допускается.

Суд пришел к выводу, что предприниматель мог выполнить предписание, но не принял для этого всех необходимых мер. При назначении штрафа суд также учел, что нарушения могли создать угрозу здоровью людей. Суд отметил, что предприниматель предпринимал действия для устранения нарушений.