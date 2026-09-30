Рязанский филиал «Россети Центр и Приволжье» посетили ученики местной школы

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» посетили ученики рязанской школы № 16. Участниками экскурсии стали девятиклассники. Об этом сообщили в компании.
Энергетики рассказали школьникам о современной электроэнергетической отрасли и ее важности для общества. Особое внимание было уделено востребованным профессиям в электроэнергетике. Девятиклассники узнали о необходимых навыках и знаниях для успешной карьеры в этой области, о возможностях трудоустройства и об особенностях работы на предприятии. Также школьники побывали в Центре управления сетями и познакомились с работой диспетчерского персонала.
Сотрудники службы охраны труда напомнили ребятам о важности соблюдения правил электробезопасности и провели мастер-класс по оказанию помощи пострадавшему от удара током на роботе-тренажере «Гоша». Закрепить знания помогла Маша Лампочкина — специальный мультипликационный персонаж. Видеоролики, а также другую полезную информацию с ее участием можно найти на странице
Отмечается, что мероприятие организовано при содействии Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области.