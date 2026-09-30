Рязанские врачи обнаружили у пожилого пациента с ХОБЛ аневризму грудной аорты

Мужчина обратился за медпомощью из-за усилившейся одышки и кашля, боли за грудиной и охриплости, появившейся в последние две недели. При осмотре специалисты заметили асимметрию пульсации на лучевых артериях и пульсирующее образование в области яремной вырезки. Это стало основанием для дополнительного обследования. Компьютерная томография грудной клетки показала аневризму диаметром 5,2 сантиметра. Пациента проконсультировал сосудистый хирург. После лечения обострения ХОБЛ и коррекции артериального давления состояние мужчины стабилизировалось. Его перевели в сосудистое отделение, где специалисты решат вопрос о дальнейшем хирургическом лечении.

Врачи пульмонологического отделения ОКБ имени Н. А. Семашко выявили аневризму грудной аорты у 68-летнего пациента с ХОБЛ III стадии. Об этом пишут в региональном минздраве.

Мужчина обратился за медпомощью из-за усилившейся одышки и кашля, боли за грудиной и охриплости, появившейся в последние две недели.

При осмотре специалисты заметили асимметрию пульсации на лучевых артериях и пульсирующее образование в области яремной вырезки. Это стало основанием для дополнительного обследования. Компьютерная томография грудной клетки показала аневризму диаметром 5,2 сантиметра.

Пациента проконсультировал сосудистый хирург. После лечения обострения ХОБЛ и коррекции артериального давления состояние мужчины стабилизировалось. Его перевели в сосудистое отделение, где специалисты решат вопрос о дальнейшем хирургическом лечении.

В больнице отметили, что новые симптомы важно оценивать отдельно, даже если у пациента есть хроническое заболевание.

ХОБЛ III стадии — это тяжёлая стадия хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).